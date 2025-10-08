Pallanuoto, Supercoppa e Champions League su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Pallanuoto, stasera Supercoppa Europea su Sky. Dal 14 ottobre al via la Champions League

casa dello sport

Nella Casa dello Sport al via la Supercoppa Europea 2025 e la Champions League 2025-26. La prima è in programma l'8 ottobre, live alle 20 su Sky Sport Arena. Di fronte la Pro Recco, vincitrice dell'ultima Euro Cup e gli ungheresi del Ferencvaros vincitori della Champions League. Sono le due squadre che hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions. L’European Aquatics Champions League il 14 ottobre: su Sky Sport i due club italiani: Pro Recco (inserita nel gruppo B) e Brescia (gruppo C)

Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW: nella Casa dello Sport arrivano gli appuntamenti con la Supercoppa Europea 2025, in programma mercoledì 8 ottobre, e con la European Aquatics Champions League 2025/2026, che inizierà martedì 14 ottobre.

Supercoppa Europea, su Sky Pro Recco-Ferencvaros

Si parte dunque mercoledì 8 alle ore 20 con la Supercoppa Europea di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco. L’incontro, in programma a Budapest, vedrà di fronte gli ungheresi, vincitori della scorsa edizione della Champions League e il club italiano, che ha vinto l’Euro Cup. Le due squadre si sono aggiudicate le ultime 6 edizioni della Champions League, tre a testa. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Champions League: su Sky Pro Recco e Brescia, oltre alla Final Four

L’European Aquatics Champions League 2025/2026 scatterà martedì 14 ottobre: su Sky e NOW andranno in onda le sfide dei due club italiani impegnati, la Pro Recco (inserita nel gruppo B) e il Brescia (inserito nel gruppo C). Inoltre, sarà trasmessa la Final Four che si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2026.

Nella squadra di commentatori Sky il Ct azzurro Sandro Campagna

I telecronisti saranno Daniele Barone ed Ettore Miraglia, al commento tecnico si alterneranno Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto, e Leonardo Binchi, argento europeo nel 2001 e allenatore del Waterpolo Milano. La grande pallanuoto è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

La Supercoppa Europea su Sky e NOW

 

  • FERENCVAROS (Ung) – PRO RECCO (Ita): mercoledì 8 ottobre alle 20, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Daniele Barone e Leonardo Binchi

