Pallanuoto, Supercoppa e Champions League su Sky

Nella Casa dello Sport al via la Supercoppa Europea 2025 e la Champions League 2025-26. La prima è in programma l'8 ottobre, live alle 20 su Sky Sport Arena. Di fronte la Pro Recco, vincitrice dell'ultima Euro Cup e gli ungheresi del Ferencvaros vincitori della Champions League. Sono le due squadre che hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions. L’European Aquatics Champions League il 14 ottobre: su Sky Sport i due club italiani: Pro Recco (inserita nel gruppo B) e Brescia (gruppo C)

Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW: nella Casa dello Sport arrivano gli appuntamenti con la Supercoppa Europea 2025, in programma mercoledì 8 ottobre, e con la European Aquatics Champions League 2025/2026, che inizierà martedì 14 ottobre.

Supercoppa Europea, su Sky Pro Recco-Ferencvaros Si parte dunque mercoledì 8 alle ore 20 con la Supercoppa Europea di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco. L’incontro, in programma a Budapest, vedrà di fronte gli ungheresi, vincitori della scorsa edizione della Champions League e il club italiano, che ha vinto l’Euro Cup. Le due squadre si sono aggiudicate le ultime 6 edizioni della Champions League, tre a testa. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Champions League: su Sky Pro Recco e Brescia, oltre alla Final Four L’European Aquatics Champions League 2025/2026 scatterà martedì 14 ottobre: su Sky e NOW andranno in onda le sfide dei due club italiani impegnati, la Pro Recco (inserita nel gruppo B) e il Brescia (inserito nel gruppo C). Inoltre, sarà trasmessa la Final Four che si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2026.

Nella squadra di commentatori Sky il Ct azzurro Sandro Campagna I telecronisti saranno Daniele Barone ed Ettore Miraglia, al commento tecnico si alterneranno Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto, e Leonardo Binchi, argento europeo nel 2001 e allenatore del Waterpolo Milano. La grande pallanuoto è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.