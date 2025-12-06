Razzetti argento e Curtis bronzo agli Europei

È il giorno delle medaglie e delle fatiche. Una giornata storica per l’Italia in Polonia perché per la prima volta un‘azzurra va sul podio della gara regina. E per la prima volta Sara Curtis vince una medaglia internazionale individuale tra le grandi, dopo quelle in staffetta e quelle innumerevoli a livello giovanile. A 19 anni è di bronzo in un 100 stile clamoroso, vinto dall’olandese Steenbergen al quarto oro individuale e quarto record europeo (cancellato pure il primato di Sarah Sjostroom) davanti alla detentrice del titolo la francese Gastaldello. Curtis ritocca ancora in 51’’26 il primato italiano che aveva demolito strappandolo a Federica Pellegrini già in semifinale. E lo fa alle 20.40 di un venerdì dopo aver vinto due semifinali europee nelle due ore precedenti.

Perché la piemontese alle 19 e 8 minuti aveva già dominato in 23’’49 la seconda semifinale dei 50 stile (23’’45 in batteria), sfiorando ancora il record italiano che Silvia Di Pietro aveva realizzato pochi giorni fa a Lublino nella prima frazione della staffetta veloce (23’’39). L’esperta romana nuota un po’ più lenta (23’’95) ma le basta per ottenere l’ultimo posto utile per la finalissima con le medaglie in palio, e che vedrà due azzurre al via. L’unica ad andare più veloce di Curtis è la favoritissima padrona di casa, la polacca Wasick, dominatrice quest’anno anche in Coppa del Mondo, vittoriosa nella prima semifinale in 23’’30.

Non contenta però, la piemontese che da settembre si allena negli Stati Uniti, alle 20 e 7 minuti si era tuffata anche nei 50 dorso, gara in cui già in batteria aveva abbassato il record italiano diventando la prima azzurra a rompere il muro dei 26 secondi (25’’97). In semi fa poco di più, ma vince in 26’’25 qualificandosi con il terzo tempo assoluto, e con la consapevolezza che nessuna ha nuotato più veloce del suo tempo delle eliminatorie.