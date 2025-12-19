Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social in tandem con il marito Matteo Giunta: 'Piovono polpette" ha scritto su Instagram l'olimpionica mostrando una foto inequivocabile della sua pancia circondata dalle sue mani, quelle del marito e di Matilde. Svelando anche che si tratta di un'altra bimba: "Ti aspettiamo, piccolina...".