Federica Pellegrini è incinta, sarà di nuovo mamma: "Ti aspettiamo, piccolina..."

L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social: "Ti aspettiamo, piccolina..."

Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social in tandem con il marito Matteo Giunta: 'Piovono polpette" ha scritto su Instagram l'olimpionica mostrando una foto inequivocabile della sua pancia circondata dalle sue mani, quelle del marito e di Matilde. Svelando anche che si tratta di un'altra bimba: "Ti aspettiamo, piccolina...". 

