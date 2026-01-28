Sessanta anni fa l'incidente che causò la precoce e improvvisa morte di sette nuotatori azzurri: Bruno Bianchi, Dino Rora, Sergio De Gregorio, Amedeo Chimisso, Luciana Massenzi, Carmen Longo e Daniela Samuele. Con loro, su quel maledetto aereo, erano presenti anche l’allenatore Paolo Costoli e il telecronista Rai Nico Sapio. Sky Sport li ricorda con lo speciale "La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ‘66"