Quando il nuoto azzurro si spense nel cielo di Brema: il ricordo a 60 anni dalla tragedia

Silvia Vallini

Sessanta anni fa l'incidente che causò la precoce e improvvisa morte di sette nuotatori azzurri: Bruno Bianchi, Dino Rora, Sergio De Gregorio, Amedeo Chimisso, Luciana Massenzi, Carmen Longo e Daniela Samuele. Con loro, su quel maledetto aereo, erano presenti anche l’allenatore Paolo Costoli e il telecronista Rai Nico Sapio. Sky Sport li ricorda con lo speciale "La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ‘66"

