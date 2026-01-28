Offerte Sky
Nuoto, 60° anniversario tragedia di Brema: gli eventi in programma in Italia

IL RICORDO

Nel giorno del 60° anniversario della tragedia di Brema, il nuoto italiano ricorda le vittime con una serie di iniziative in tutta Italia. Per l’occasione, Sky Sport presenta la nuova produzione originale "La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66", in onda mercoledì 28 gennaio su Sky Sport 24 (ore 8 e 10.30), Sky Sport Uno (ore 11.30 e 16.30), in streaming su NOW e disponibile on demand

 

A 60 anni dalla tragedia di Brema, il nuoto italiano si ferma per ricordare. Alle 18.50, orario dello schianto aereo, tutte le piscine d'Italia osserveranno un minuto di silenzio, con lettura di un messaggio commemorativo negli impianti affiliati alla FIN. Alle 13.30, ricordo anche alla Camera dei Deputati con l’intervento del presidente FIN Paolo Barelli. A Brema, alle 14, una delegazione italiana parteciperà alla cerimonia ufficiale davanti alle stele in memoria, con il Direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, Luca Dotto e il console italiano.Tante le iniziative locali, nelle piscine dedicate agli atleti caduti, da Firenze dove ci sarà il presidente della Regione Giani alla piscina Costoli, a Bologna nella piscina Carmen Longo e a Trieste alla Bruno Bianchi.

"La fatale coincidenza": il ricordo della tragedia su Sky

Nel 60° anniversario della tragedia di Brema, Sky Sport ricorda la Nazionale italiana di nuoto scomparsa nel 1966 con la produzione originale "La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66". Lo speciale andrà in onda mercoledì 28 gennaio su Sky Sport 24 (ore 8.00 e 10.30), Sky Sport Uno (ore 11.30 e 16.30), in streaming su NOW e sarà disponibile on demand.

 

Approfondimento

Il ricordo della tragedia di Brema su Sky Sport Insider

