Carlos D'Ambrosio mette la sua firma alla prima giornata dei Criteria 2026, i campionati nazionali giovanili di Riccione in vasca corta. Il 18enne di Valdagno, già argento mondiale con la staffetta 4x100 stile lo scorso anno a Singapore, ha stabilito il nuovo primato nazionale assoluto dei 200 stile con il tempo di 1'40"69, abbassando il precedente primato di Thomas Ceccon di quasi un secondo (1'41"60). Davvero eccellente il ritmo di D'Ambrosio, che ha nuotato i primi 100 metri in 48”83, e un ultimo 50 in 26”17. D'Ambrosio sarà certamente tra i protagonisti in azzurro dei campionati europei di nuoto, che sarano trasmessi su Sky e in streaming su NOW dal 31 luglio al 16 agosto