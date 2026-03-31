Champions pallanuoto, 3^ giornata quarti finale

La terza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è su Sky e in streaming su NOW. Martedì 31 marzo alle 20.30 su Sky Sport Arena, l’AN Brescia cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro i serbi del Novi Beograd. Mercoledì 1° aprile alle 20.30 su Sky Sport Max, sarà il turno della Pro Recco, capolista a punteggio pieno del Girone B che vola in Germania per affrontare l’Hannover e consolidare la leadership. Entrambi i match saranno commentati da Ettore Miraglia e Leonardo Binchi. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.