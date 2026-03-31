Champions pallanuoto, 3^ giornata quarti finale

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Champions pallanuoto, 3^ giornata dei quarti di finale. Brescia e Pro Recco su Sky

guida tv

Appuntamento su Sky Sport e NOW con i quarti di finale della European Aquatics Champions League. Stasera AN Brescia-Novi Beograd. Mercoledì 1° aprile Hannover-Pro Recco

La terza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è su Sky e in streaming su NOW. Martedì 31 marzo alle 20.30 su Sky Sport Arena, l’AN Brescia cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro i serbi del Novi Beograd. Mercoledì 1° aprile alle 20.30 su Sky Sport Max, sarà il turno della Pro Recco, capolista a punteggio pieno del Girone B che vola in Germania per affrontare l’Hannover e consolidare la leadership. Entrambi i match saranno commentati da Ettore Miraglia e Leonardo Binchi. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.

Programmazione 3^ giornata quarti Champions su Sky e NOW

Martedì 31 marzo

  • Alle 20.30: AN BRESCIA-NOVI BEOGRAD su Sky Sport Arena con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi

Mercoledì 1 aprile

  • Alle 20.30: HANNOVER-PRO RECCO su Sky Sport Max con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi

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