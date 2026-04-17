Assoluti Riccione 2026, risultati quarta giornata: altre vittorie per Curtis e D'Ambrosionuoto
Altro record italiano per Sara Curtis nei 50 stile libero ai Campionati Assoluti di nuoto di Riccione: l'azzurra nuota 24''29 in batteria, migliorando il primato nazionale che già le apparteneva (24''41). In finale sbaglia invece il tuffo, ma si aggiudica comunque la gara. Dopo il successo nei 100, il 2007 Carlos D'Ambrosio conquista anche i 200 stile libero. Ceccon invece non riesce a conquistare per il momento il pass per l'Europeo di Parigi
Un altro segnale forte (fortissimo) da Sara Curtis ai Campionati Assoluti di Riccione. L'azzurra firma il nuovo record italiano nei 50 stile libero già in batteria, nuotando in 24''29 e migliorando il precedente primato di 24''41. Nel pomeriggio, invece, sbagliando completamente il tuffo (determinante in un 50) nuota 24"31, appena 2 centesimi in più delle batterie del mattino. Un tempo comunque sotto al precedente primato che le consente di vincere la gara e la qualifica per gli Europei di Parigi con la migliore prestazione europea stagionale (quarta mondiale).
Bis anche per D'Ambrosio: dopo i 100, successo nei 200 stile libero
Con Curtis regina tra le donne, il personaggio maschile dell’Assoluto di nuoto è invece Carlos D’Ambrosio, classe 2007, un anno più giovane di Sara Curtis. Dopo aver vinto la gara regina (100 stile), conquista anche i 200. Già campione Europeo Juniores, con questa doppietta tra i grandi ottiene tempi che lo lanciano tra i primi nelle graduatorie europee assolute.
Ceccon solo terzo nei 200 dorso: ancora niente pass per l'Europeo
In un Assoluto in cui i giovani stanno andando fortissimo, impressiona che due campioni olimpici non siano certi di qualificarsi per l’Europeo di Parigi. Se Nicolò Martinenghi è infortunato, Thomas Ceccon ha chiuso terzo nei 200 dorso, unica gara individuale a cui ha partecipato. Entrambi si dovranno qualificare al Settecolli. Se per Ceccon non dovrebbero esserci problemi, gli basterà disputare una gara 100 dorso, l'infortunio di Martinenghi risulta molto serio e potrebbe tenerlo ancora fuori dalle vasche.