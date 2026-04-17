Un altro segnale forte (fortissimo) da Sara Curtis ai Campionati Assoluti di Riccione. L'azzurra firma il nuovo record italiano nei 50 stile libero già in batteria , nuotando in 24''29 e migliorando il precedente primato di 24''41. Nel pomeriggio, invece, sbagliando completamente il tuffo (determinante in un 50) nuota 24"31, appena 2 centesimi in più delle batterie del mattino. Un tempo comunque sotto al precedente primato che le consente di vincere la gara e la qualifica per gli Europei di Parigi con la migliore prestazione europea stagionale (quarta mondiale).

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Ceccon solo terzo nei 200 dorso: ancora niente pass per l'Europeo

In un Assoluto in cui i giovani stanno andando fortissimo, impressiona che due campioni olimpici non siano certi di qualificarsi per l’Europeo di Parigi. Se Nicolò Martinenghi è infortunato, Thomas Ceccon ha chiuso terzo nei 200 dorso, unica gara individuale a cui ha partecipato. Entrambi si dovranno qualificare al Settecolli. Se per Ceccon non dovrebbero esserci problemi, gli basterà disputare una gara 100 dorso, l'infortunio di Martinenghi risulta molto serio e potrebbe tenerlo ancora fuori dalle vasche.