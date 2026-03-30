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l'intervista

L'urlo di Sara Curtis: "Riempiamo le piscine contro i pregiudizi"

Riccardo Re

Riccardo Re

Dopo le 7 medaglie conquistate agli Europei di vasca corta dello scorso dicembre a Lublino, la 19enne piemontese - che ora si allena in Virginia e ha appena vinto i campionati universitari Ncaa statutinensi - sarà fra le protagoniste più attese degli Europei che Sky vi trasmetterà in diretta dal prossimo 31 luglio al 16 agosto. L'abbiamo sentita in esclusiva, tra emozioni, aspettative, analisi della sua crescita e soprattutto un messaggio del quale la giovane azzurra vuole farsi portatrice

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