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L'eterno Paltrinieri: vince i 1500 agli Assoluti e si qualifica per i settimi Europei

NUOTO

L'ultima giornata degli Assoluti di Riccione esalta Gregorio Paltrinieri che vince i 1500 e si qualifica per i settimi campionati europei della sua straordinaria carriera. Vittorie "pesanti" per Cerasuolo nei 50 rana, Quadarella nei 400sl e Pilato nei 50 rana

ASSOLUTI, CURTIS SHOW

Tante conferme nell'ultima giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Tra gli uomini hanno brillato Gregorio Paltrinieri e Simone Cerasuolo, che hanno vinto rispettivamente i 1500 stile libero e i 50 rana. In campo femminile riflettori puntati su Benedetta Pilato e Simona Quadarella che si sono imposte sui 50 rana e sui 400 stile libero.

I fantastici quattro

Gregorio Paltrinieri, sebbene non avesse preparato i 1500 perché concentrato sulle acque libere, anche in piscina si è confermato. Il campione ha nuotato in 14'58"03 centrando la qualificazione al settimo europeo in vasca lunga di una incredibile carriera. Anche Simone Cerasuolo ha dominato la sua finale dei 50 rana. Il 23enne di Imola e campione del mondo in carica ha chiuso con la seconda prestazione personale di sempre in 26"51, addirittura 3 centesimi meglio del tempo che gli regalò l'oro ai mondiali di Singapore. Simona Quadarella ha salutato le avversarie ai 250 metri, chiudendo con un super 4'03"59, che vale la seconda prestazione personale di sempre. La rientrante Benedetta Pilato, bronzo mondiale in carica, ha vinto il titolo in 30"13.

Il dt Butini: "Risultati interessanti"

"E' stato un campionato interessante che ha messo in evidenza qualche giovane come Del Signore - ha riassunto il direttore tecnico Cesare Butini -. Mi è dispiaciuta l'assenza per infortuni di Martinenghi, Viberti, Cocconcelli e della giovane Mao. Mi piace sottolineare invece l'ottimo stato di salute della velocità femminile: nei 50 stile libero abbiamo avuto quattro atlete sotto ai 25". Questo è un anno in cui possiamo sperimentare. Dal 2027 dovremmo serrare le fila e pensare alle Olimpiadi 2028”.

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