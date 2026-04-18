L'ultima giornata degli Assoluti di Riccione esalta Gregorio Paltrinieri che vince i 1500 e si qualifica per i settimi campionati europei della sua straordinaria carriera. Vittorie "pesanti" per Cerasuolo nei 50 rana, Quadarella nei 400sl e Pilato nei 50 rana ASSOLUTI, CURTIS SHOW

Tante conferme nell'ultima giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Tra gli uomini hanno brillato Gregorio Paltrinieri e Simone Cerasuolo, che hanno vinto rispettivamente i 1500 stile libero e i 50 rana. In campo femminile riflettori puntati su Benedetta Pilato e Simona Quadarella che si sono imposte sui 50 rana e sui 400 stile libero.

I fantastici quattro Gregorio Paltrinieri, sebbene non avesse preparato i 1500 perché concentrato sulle acque libere, anche in piscina si è confermato. Il campione ha nuotato in 14'58"03 centrando la qualificazione al settimo europeo in vasca lunga di una incredibile carriera. Anche Simone Cerasuolo ha dominato la sua finale dei 50 rana. Il 23enne di Imola e campione del mondo in carica ha chiuso con la seconda prestazione personale di sempre in 26"51, addirittura 3 centesimi meglio del tempo che gli regalò l'oro ai mondiali di Singapore. Simona Quadarella ha salutato le avversarie ai 250 metri, chiudendo con un super 4'03"59, che vale la seconda prestazione personale di sempre. La rientrante Benedetta Pilato, bronzo mondiale in carica, ha vinto il titolo in 30"13.