Champions pallanuoto, quarti finale su Sky. Oggi Pro Recco-Ferencvarosguida tv
I quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto arrivano alla quarta giornata. Martedì 21 aprile alle 20.30 su Sky Sport Arena, la Pro Recco ospita il Ferencvaros. Mercoledì alle 20.30 -su Sky Sport Mix- AN Brescia in trasferta a Barceloneta contro lo Zodiac
I quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto arrivano alla quarta giornata e sono sempre su Sky e in streaming su NOW. Martedì 21 marzo alle 20.30 su Sky Sport Arena, la Pro Recco contro il Ferencvaros cercherà di portare a dieci la serie di vittorie consecutive in questa edizione della massima competizione europea. Mercoledì 22 aprile alle 20.30 su Sky Sport Mix, per l’AN Brescia c’è la trasferta a Barceloneta contro lo Zodiac, a punteggio pieno nel gruppo A. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.
Programmazione 4^ giornata dei quarti su Sky e NOW
MARTEDÌ 21 APRILE
- Alle 20.30: PRO RECCO-FTC TELEKOM su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi
MERCOLEDÌ 22 APRILE
- Alle 20.30: ZODIAC CNAB-AN BRESCIA su Sky Sport Mix, con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Sandro Campagna