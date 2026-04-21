Champions pallanuoto, quarti finale su Sky

I quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto arrivano alla quarta giornata e sono sempre su Sky e in streaming su NOW. Martedì 21 marzo alle 20.30 su Sky Sport Arena, la Pro Recco contro il Ferencvaros cercherà di portare a dieci la serie di vittorie consecutive in questa edizione della massima competizione europea. Mercoledì 22 aprile alle 20.30 su Sky Sport Mix, per l’AN Brescia c’è la trasferta a Barceloneta contro lo Zodiac, a punteggio pieno nel gruppo A. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.