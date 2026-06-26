Settecolli, per Curtis record europeo nei 50 dorso

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Settecolli, per Sara Curtis record europeo nei 50 dorso. I risultati di oggi

Nuoto

Con il tempo di 27"07 l'azzurra ottiene il nuovo record europeo nei 50 dorso, cancellando così il primato di Kyra Toussaint. Lo ha realizzato al trofeo Settecolli in corso a Roma. Quello di Sara Curtis è il secondo tempo mondiale stagionale, il quinto tempo all time. La 38esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto sarà in diretta su su Sky e NOW

EUROPEI DI NUOTO SU SKY SPORT

Sara Curtis, nella finale dei 50 dorso al trofeo Settecolli 2026, ha siglato il nuovo record europeo (cancellando così il primato di Kyra Toussaint) fermando il cronometro sul tempo di 27"07 e vincendo la sua gara. Al secondo posto Costanza Cocconcelli in 27"87, tempo che vale all'azzurra la qualificazione per gli Europei di Parigi (La 38esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, in programma dal 31 luglio al 16 agosto sarà in diretta su su Sky e NOW), precedendo Chiara Lamanna, terza. Quello dell'azzurra è il secondo tempo mondiale stagionale, il quinto tempo all time

Pilato vince i 100 rana

Benedetta Pilato vince i 100 rana. La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 1'05"85 che le vale la qualificazione per gli Europei. "Questa è la strada giusta, ho fiducia in quello che sto facendo con il mio allenatore e questo è già un buon punto di partenza. Oggi nuotare questo tempo va benissimo, considerato che non sono giorni facili tra conferenze stampa, il papa, anche il concerto di Vasco e che sono stanca" le parole dell'azzurra

Marco De Tullio vince i 400 stile

Marco De Tullio si ripete, a distanza di trecentosessantacinque giorni, e si conferma il migliore nei 400 stile libero che domina, regalandosi un crono di grande rilievo. Il 26enne barese - tesserato per CC Aniene, allenato dallo scorso settembre da Gianluca Belfiore - chiude con un notevole 3'45"10, impressionando per il ritmo regolare ma sempre intorno ai 28"5-28"6 a dimostrazione di una ritrovata condizione fisica e psicologica. "Avevo sfiorato questo tempo agli Assoluti ed invece l'ho fatto al Settecolli ma va benissimo così - racconta il pugliese, sesto ai Mondiali di Singapore 2025 - Sono contento perché l'importante era vincere e nuotare un tempo utile per gli Europei di Parigi". Il podio è tutto azzurro, perché a completarlo ci sono Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) in 3'46"96 e Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) in 3'47"39.

 

(Fonte: federnuoto.it)

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