Il quinto giorno degli Europei a Parigi prevede l'inizio del programma di nuoto in acque libere. Gregorio Paltrinieri è pronto a immergersi di nuovo nella Senna a due anni di distanza dalle Olimpiadi. C'è anche Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, la 10 km. Proseguono anche le gare di tuffi e nuoto artistico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continuano gli Europei di nuoto a Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì 4 agosto è la quinta giornata di gare che prevede l'inizio del programma del nuoto di fondo e il proseguimento sia dei tuffi che del nuoto artistico. Tanta attesa italiana per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 10 km al mattino. Nel primo pomeriggio invece Ginevra Taddeucci comanda la pattuglia femminile. Di seguito, tutte le gare in programma oggi tra qualificazioni e finali: