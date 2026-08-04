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Europei 2026: oggi Paltrinieri, nuoto artistico e tuffi: i risultati delle gare in diretta

live Nuoto

Il quinto giorno degli Europei a Parigi prevede l'inizio del programma di nuoto in acque libere. Gregorio Paltrinieri è pronto a immergersi di nuovo nella Senna a due anni di distanza dalle Olimpiadi. C'è anche Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, la 10 km. Proseguono anche le gare di tuffi e nuoto artistico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE ITALIANE

Continuano gli Europei di nuoto a Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì 4 agosto è la quinta giornata di gare che prevede l'inizio del programma del nuoto di fondo e il proseguimento sia dei tuffi che del nuoto artistico. Tanta attesa italiana per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 10 km al mattino. Nel primo pomeriggio invece Ginevra Taddeucci comanda la pattuglia femminile. Di seguito, tutte le gare in programma oggi tra qualificazioni e finali: 
  • ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Technical Final) su Sky Sport Max
  • ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 10km Final) su Sky Sport Uno
  • ore 12.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
  • ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 10km Final) Sky Sport Uno
  • ore 16.00: Nuoto Artistico (Team Technical Final) su Sky Sport Max
  • ore 19.30: Tuffi (Men's 10m Platform Synchro Final) Sky Sport Uno e Max
  • ore 21.15: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) Sky Sport Uno
  • ore 21.20: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) su Sky Sport Max
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10 km, la situazione dopo 5 km e 600 metri

Ai 5,62 km di questa combattutissima 10 km, in testa c'è sempre il tedesco Wellbrock. Alle sue spalle Betlehem e Paltrinieri, che è sempre stato nelle posizioni di testa.

10 km, la situazione a metà gara: Paltrinieri secondo

Gregorio Paltrinieri è secondo alle spalle di Wellbrock dopo i primi 5 km nelle acque della Senna. L'azzurro è staccato di 2"79 dal tedesco. Guidi è ottavo a 7"41.

10 km, ai 3.12 Wellbrock e Paltrinieri affiancato

Siamo a un terzo di gara: dopo 3.12, Wellbrock e Paltrinieri viaggiano sullo stesso ritmo. Terza posizione per l'atleta di casa Velly, quarto Rasovszky, quinto Filadelli, nono Guidi.

10 km, Paltrinieri sorpassa Wellbrock

Buon momento per Paltrinieri che, al 3° km, decide di rompere gli indugi e sorpassare Wellbrock, fin qui sempre leader.

10 km, primo quarto di gara: Paltrinieri secondo

Siamo al primo quarto di gara della 10 km nella Senna: dopo 2.5 km c'è il tedesco Florian Wellbrock in testa davanti a Gregorio Paltrinieri. L'azzurro ha abbandonato la cuffia ed è alle spalle del leader della classifica. Alle loro spalle c'è Rasovszky, poi Velly in quarta posizione. Bene Filadelli e Guidi nel gruppo dei migliori.

10 km, metà del secondo giro: Paltrinieri duella con Wellbrock

Sembra già un duello questa 10 km in acque libere, con Gregorio Paltrinieri che fa coppia fissa con Wellbrock nelle posizioni di testa a metà del secondo giro. Alle loro spalle Rasovszky e Velly.

10 km, primo passaggio: Paltrinieri nel gruppo di testa

C'è Wellbrock in testa al primo passaggio della 10km in acque libere: alle spalle del tedesco Klemet, Paltrinieri e Rasovszky. Anche Guidi e Filadelli sono in zona

Solo tecnico, Piccoli quarta nella finale vinta dalla spagnola Tio Casas

Nella finale del solo tecnico donne, Enrica Piccoli centra il 4° posto, sfiorando la medaglia dopo una prestazione eccellente. Il livello altissimo di questa gara ha impedito all'azzurra di conquistare quel podio che avrebbe sicuramenter meritato. 246.8250 i punti complessivi ottenuti. Il titolo europeo è stato vinto dalla spagnola Iris Tio Casas con 263.6250 punti, davanti alla bielorussa Vasilina Khandoshka con 263.3817 e la tedesca Klara Bleyer, bronzo con 258.0400 punti.

10 km acque libere, iniziata la gara

E' il giorno di Paltrinieri, scatta nella Senna la 10 km in acque libere. In diretta su Sky Sport Uno e qui su skysport.it.

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