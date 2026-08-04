Europei 2026: oggi Paltrinieri, nuoto artistico e tuffi: i risultati delle gare in diretta
Il quinto giorno degli Europei a Parigi prevede l'inizio del programma di nuoto in acque libere. Gregorio Paltrinieri è pronto a immergersi di nuovo nella Senna a due anni di distanza dalle Olimpiadi. C'è anche Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, la 10 km. Proseguono anche le gare di tuffi e nuoto artistico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Technical Final) su Sky Sport Max
- ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 10km Final) su Sky Sport Uno
- ore 12.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 10km Final) Sky Sport Uno
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Team Technical Final) su Sky Sport Max
- ore 19.30: Tuffi (Men's 10m Platform Synchro Final) Sky Sport Uno e Max
- ore 21.15: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) Sky Sport Uno
- ore 21.20: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) su Sky Sport Max
10 km, la situazione dopo 5 km e 600 metri
Ai 5,62 km di questa combattutissima 10 km, in testa c'è sempre il tedesco Wellbrock. Alle sue spalle Betlehem e Paltrinieri, che è sempre stato nelle posizioni di testa.
10 km, la situazione a metà gara: Paltrinieri secondo
Gregorio Paltrinieri è secondo alle spalle di Wellbrock dopo i primi 5 km nelle acque della Senna. L'azzurro è staccato di 2"79 dal tedesco. Guidi è ottavo a 7"41.
10 km, ai 3.12 Wellbrock e Paltrinieri affiancato
Siamo a un terzo di gara: dopo 3.12, Wellbrock e Paltrinieri viaggiano sullo stesso ritmo. Terza posizione per l'atleta di casa Velly, quarto Rasovszky, quinto Filadelli, nono Guidi.
10 km, Paltrinieri sorpassa Wellbrock
Buon momento per Paltrinieri che, al 3° km, decide di rompere gli indugi e sorpassare Wellbrock, fin qui sempre leader.
10 km, primo quarto di gara: Paltrinieri secondo
Siamo al primo quarto di gara della 10 km nella Senna: dopo 2.5 km c'è il tedesco Florian Wellbrock in testa davanti a Gregorio Paltrinieri. L'azzurro ha abbandonato la cuffia ed è alle spalle del leader della classifica. Alle loro spalle c'è Rasovszky, poi Velly in quarta posizione. Bene Filadelli e Guidi nel gruppo dei migliori.
10 km, metà del secondo giro: Paltrinieri duella con Wellbrock
Sembra già un duello questa 10 km in acque libere, con Gregorio Paltrinieri che fa coppia fissa con Wellbrock nelle posizioni di testa a metà del secondo giro. Alle loro spalle Rasovszky e Velly.
10 km, primo passaggio: Paltrinieri nel gruppo di testa
C'è Wellbrock in testa al primo passaggio della 10km in acque libere: alle spalle del tedesco Klemet, Paltrinieri e Rasovszky. Anche Guidi e Filadelli sono in zona
Solo tecnico, Piccoli quarta nella finale vinta dalla spagnola Tio Casas
Nella finale del solo tecnico donne, Enrica Piccoli centra il 4° posto, sfiorando la medaglia dopo una prestazione eccellente. Il livello altissimo di questa gara ha impedito all'azzurra di conquistare quel podio che avrebbe sicuramenter meritato. 246.8250 i punti complessivi ottenuti. Il titolo europeo è stato vinto dalla spagnola Iris Tio Casas con 263.6250 punti, davanti alla bielorussa Vasilina Khandoshka con 263.3817 e la tedesca Klara Bleyer, bronzo con 258.0400 punti.
10 km acque libere, iniziata la gara
E' il giorno di Paltrinieri, scatta nella Senna la 10 km in acque libere. In diretta su Sky Sport Uno e qui su skysport.it.