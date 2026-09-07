La nuova Pro Recco si è presentata in mare, di fronte a una delle piazzette più glamour d’Italia come quella di Portofino. Contesto suggestivo per i campioni d’Italia e vice campioni d’Europa, che vogliono vincere ancora. Come hanno fatto i tanti atleti diventati leggende. C’erano praticamente tutti i pallanuotisti della storia del club più titolato al mondo per applaudire la squadra del presidente Maurizio Felugo