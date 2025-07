Mondiali di nuoto, il calendario delle gare in vasca: date e orari

Tutto è pronto per l'inizio dei World Aquatics Championships a Singapore in programma dall'11 luglio: s'inizia con pallanuoto, nuoto in acque libere e artistico. Dal 27 luglio al 3 agosto si svolgeranno le attesissime gare in vasca: ecco il programma di ogni giorno con tutti gli orari. I Mondiali di nuoto sono in diretta su Sky e in streaming su NOW

I CONVOCATI PER I MONDIALI DI NUOTO