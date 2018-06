Rossella Fiamingo vince il titolo di spada

Rossella regina di spada insaziabile. Lo spessore tecnico della quasi 27enne catanese lo conosciamo molto bene, due titoli mondiali consecutivi e soprattutto l’argento olimpico di Rio. La Fiamingo sulla pedana milanese vince in rimonta nei quarti e in semifinale, poi però in finale la musica cambia e non c’è storia, si sbarazza 15-8 di Francesca Boscarelli, tesserata anche lei per i Carabinieri. Il terzo titolo tricolore per Rossella che di vincere non si stanca mai. Lei continua ad avere il sogno di conquistare l’oro a cinque cerchi e non intende lasciarselo sfuggire a Tokyo. Viso angelico, fidanzata innamorata e contraccambiata del campione europeo di nuoto Luca Dotto, ma con una cattiveria agonistica che ribolle proprio come la lava del suo amato Etna. Non ha mai voluto lasciare la sua Sicilia per trasferirsi altrove ad allenarsi, ha bisogno della sua terra per riprendere il volo verso i cinque cerchi, passando prima per Europei e Mondiali.