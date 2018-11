"Non mi sono mai divertita così tanto". Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo di fioretto a squadre, Bebe Vio dichiara ancora una volta il suo amore per la scherma. A Tbilisi la fiorettista veneziana, già con in tasca il suo quarto Mondiale in singolo, si è presa ancora la scena al fianco delle compagne Loredana Trigilia e Andrea Mogos, vincendo la gara valevole per la qualificazione alla Paralimpiade di Tokyo 2020. Straordinaria la rimonta in semifinale con la Cina, con Bebe che è entrata in scena sul 40-31 per le asiatiche. Dopo aver subito due stoccate dalla forte Bian, l'incontro è stato interrotto per un problema a una ruota della carrozzina dell'azzurra. Alla ripresa non c'è stata partita: 14 stoccate hanno regalato all'Italia l'accesso nella finalissima con il punteggio di 45-44.

La finale con l'Ungheria

Meno combattuta la finale con l'Ungheria, vinta dall'Italia 45-33. Anche in questo caso Bebe Vio è stata decisiva con 18 stoccate. "Le 14 stoccate in semifinale? Volevo che quell'assalto non finisse mai - ha commentato l'azzurra -. Ero tranquilla, ho tirato per divertirmi senza guardare il punteggio. Che bella la scherma, soprattutto quando posso condividere i successi con la mia squadra".