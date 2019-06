A Dusseldorf cala il sipario sugli Europei di scherma. L'Italia chiude i campionati Europei in terra tedesca con un bottino di 10 medaglie: due ori, due argenti e sei bronzi. Nel medagliere, guidato dalla Russia, la nazionale azzurra si colloca al terzo posto nel medagliere guidato dalla Russia. Le ultime due medaglie arrivano dalla squadra di sciabola maschile e da quella di spada femminile, per entrambe un bronzo.

Sciabola maschile, prova d'orgoglio

Sorridono, alla fine, gli azzurri della sciabola. Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano vogliono a tutti i costi salire sul podio e ci riescono. In semifinale l'Italia del CT Giovanni Sirovich rimedia una sconfitta dai padroni di casa della Germania (45-42). Nella finale per il terzo posto arriva la prova d'orgoglio: la Romania non ha scampo (45-35) e gli sciabolatori ottengono il podio europeo. Una soddisfazione che vale come stimolo in vista dei Mondiali di luglio a Budapest.