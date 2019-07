Prima medaglia per la spedizione azzurra a Budapest ai mondiali di scherma, conquistata nella sciabola da Luca Curatoli – atleta napoletano che, anche in caso di sconfitta nella semifinale delle 19.40 contro Oh Sanguk porterebbe a casa comunque il bronzo. Un risultato ottenuto dopo la vittoria decisiva nei quarti da parte dell’azzurro contro Shaul Gordon: un’affermazione per 15-12 contro il canadese, arrivata dopo aver battuto il britannico Curtis Miller (15-7), proseguendo poi con il 15-8 all’iraniano Mohammad Rahbari e il 15-10 al georgiano Sandro Bazadze. Una cavalcata vincente che ha permesso a Curatoli di riscattare così la complicata giornata della spedizione italiana: Gigi Samele si è dovuto arrendere agli ottavi (proprio contro il coreano n°2 al mondo che incrocerà la sciabola con Curatoli in semifinale) per 15-8, al termine di un match senza storia. Ko contestato invece quello subito da Aldo Montano ai sedicesimi, in cui l’olimpionico di Atene 2004 ha subito una contestata stoccata del 15-14 da parte dell’ungherese Csanad Gemesi. Una giornata difficile per gli atleti azzurri quindi, riscattata nel migliore dei modi da Curatoli che alle 19.40 andrà a caccia della finale per l’oro e cercando di scalare il più possibile un podio che è già suo.