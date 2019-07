All'ottavo giorno di gare, il quinto con il palio le medaglie, arriva un metallo diverso ma non è certo quello sperato. L’Italia sembrava bloccata nelle sabbie mobili del terzo posto, ben sei medaglie di bronzo conquistate fin qui tra gare individuali e di squadre. La speranza di poter finalmente festeggiare l’oro era ghiotta ed affidata alle ragazze del fioretto. Una finale punto a punto conto la Russia della campionessa olimpica e iridata Inna Deriglazova. In una giornata sotto tono di Arianna Errigo è Alice Volpi a recitare il ruolo della trascinatrice: un pareggio e due vittorie con parziale totale di +8 per la senese. Sul 36-35 per l’Italia l’ultimo assalto è di Elisa Di Francisca opposta proprio alla Deriglazova. Parità 40-40 a 32 secondi dalla fine. Tensione a mille, sul 41-42 l’arbitro sanziona la Di Francisca con un rosso, per aver nascosto il bersaglio valido, e quindi un punto a favore avversarie. La Deriglazova non perdona con la stoccata della vittoria allo scadere. Finisce 43-42 per la Russia. Alle azzurre un argento dal sapore amarissimo.

La spada maschile è quinta

Gli azzurri della spada non riescono a bissare il podio delle azzurre, ieri medaglia di bronzo. La nazionale maschile del CT Sandro Cuomo interrompe il suo cammino ai quarti di finale uscendo sconfitta dalla sfida conto l’Ucraina (34-37). Svanita la possibilità di conquistare il podio, il quartetto formato da Andrea Santarelli, bronzo individuale qui a Budapest, da Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini è stato inserito nel tabellone dei piazzamenti. Superando la Russia (35-33) e successivamente la Corea del Sud (45-25), gli azzurri hanno chiuso il loro Mondiale a squadre con il quinto posto in classifica.