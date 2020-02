Bebe Vio "sfida" Luca Parmitano e pilota... un aereo. VIDEO

Le sono bastati due giorni per rispondere ad AstroLuca che le aveva fatto i complimenti sui social per le medaglie ottenute in Coppa del Mondo. “Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa”. Ecco allora Bebe co-pilota di un Boeing 777

Serviva un aereo per tornare a casa. Bebe Vio non ci ha pensato due volte ed ha colto la sfida al…volo. Ecco allora la giovane schermitrice paralimpica alla “prova” su un Boeing 777. Il simulatore di volo della Training Academy di Alitalia ha ospitato Bebe per un viaggio virtuale. Una risposta al tweet di Luca Parmitano (“Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa”) che pochi giorni fa si era complimentato con lei per le medaglie ottenute a Eger, in Ungheria, in uno degli ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo prima delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Oro a squadre e bronzo individuale il bottino della 22enne fiorettista veneta. " .