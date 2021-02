La Federazione Italiana Scherma ha il suo nuovo presidente: Paolo Azzi, vicepresidente uscente ha ricevuto il 68,01% delle preferenze (287 voti), mentre lo sfidante Michele Maffei ha ottenuto il 31,75% dei voti. Paolo Azzi guiderà la Federscherma fino al 2024.

"La stessa passione di quando ero ragazzino"

"Sono molto emozionato – ha detto al momento della sua elezione - ringrazio Michele (Maffei ndr) per il confronto e rinnovo il ringraziamento a Giorgio Scarso (presidente uscente, ndr) di cui adesso raccolgo l'eredità e mi assumo fin d'ora l'impegno di lavorare al meglio delle mie possibilità per il bene di tutto il nostro movimento. Sono in questo mondo da tanto tempo, ma la passione è la stessa di quando ero ragazzino. Raccolgo un testimone pesante, Giorgio Scarso mi ha formato e cercheremo di portare avanti il suo lavoro nel migliore dei modi, affrontando tutto quello che verrà. Con il rinvio dei Giochi di Tokyo il mio sarà un quadriennio biolimpico, una cosa inedita che significa intensificare ulteriormente il lavoro. Bisogna fare di tutto per ripartire, viviamo ancora l’emergenza Covid, ma il primo sforzo deve essere rimettere in moto l’attività nel rispetto di tutte le normative. C’è grande voglia di fare".