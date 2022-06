L'Italia non tradisce e conquista la medaglia d'oro ai Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 nel fioretto femminile. Il quartetto azzurro ha sconfitto in finale la Francia per 45-25. Per l'Italia è la decima medaglia della manifestazione

Arriva la decima medaglia azzurra ai Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 di scherma. A portarla è il fioretto femminile, che da testa di serie numero 1 del seeding, non sbaglia e conquista l'oro battendo in finale 45-25 la Francia. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative e hanno superato agilmente il turno dei quarti contro la Romania 45-20, per poi vincere la semifinale contro la Germania col punteggio di 45-23. In finale Alice Volpi, che era stata tenuta precauzionalmente a riposo nei match precedenti, ha preso il posto di Francesca Palumbo e ha contribuito al successo della squadra contro la Francia. Le ragazze del CT Stefano Cerioni, seguite a bordo pedana anche dai tecnici Fabio Galli e Filippo Romagnoli, sono state trascinate da Martina Favaretto che è stata capace di chiudere le sue frazioni con un differenziale di +13 e dall'argento individuale Arianna Errigo, che ha messo in pedana tutta la sua esperienza e ha chiuso l'assalto sul punteggio di 45-25. Una vittoria netta contro le transalpine che, anche nell'ultima edizione di Dusseldorf 2019 finirono al secondo posto.