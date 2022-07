Mondiali scherma, Italia a caccia di medaglie

L’Italia chiude i primi tre giorni dei Campionati del Mondo Cairo 2022 con un'iniezione di fiducia e grande entusiasmo, dopo aver qualificato tutti e 24 i convocati nei tabelloni principali delle prove individuali. Ventiquattro tiratori e tiratrici da domani andranno a caccia di medaglie. Si parte con le prove di spada femminile e sciabola maschile. La delegazione azzurra farà il possibile per cancellare la delusione dei mancati ori che aveva contraddistinto la spedizione olimpica di Tokyo e quella iridata tre anni fa a Budapest. Vincere il più possibile in uno scenario in cui l’Italia ha certamente i mezzi per andare a medaglia in tutte le gare. Come sempre fari puntati sul fioretto, ma grandi speranze in tutte le armi, a partire dalla spada femminile, la prima a scendere in pedana nella prima giornata di assegnazione delle medaglie.

Spada femminile

Grandi aspettative per la spada femminile ai Mondiali del Cairo. Dopo una stagione da protagoniste e l’argento Europeo ad Antalya l’Italia guarda con ambizione al titolo che nel 2019 è stato dell'italo-brasiliana Nathalie Moellhausen. Un titolo individuale nella spada femminile manca dal 2018, quando a trionfare fu l'atleta-mamma Mara Navarria. Da allora l'Italia è rimasta saldamente tra le prime Nazioni in quest'arma, grazie anche ad ottimi innesti come la vercellese Federica Isola, la più giovane del gruppo, ma determinata come una veterana, e come Alberta Santuccio, siciliana, vincitrice quest'anno di una tappa di coppa del mondo e autrice di un'ottima stagione, nel cui finale è tornata ad alti livelli di forma anche un'altra siciliana doc, la due volte campionessa del mondo Rossella Fiamingo. Nel 2014 e nel 2015, la catanese riuscì nello storico risultato di trionfare in due edizioni mondiali consecutive, prima e unica italiana in grado di farlo in questa disciplina, sfiorando l'impresa sportiva nel 2016, alle Olimpiadi di Rio, quando fu seconda dietro all'ungherese Emese Szasz.

Ai recenti Campionati Europei di Antalya la Fiamingo è finalmente tornata sul podio in una competizione per l'assegnazione di un titolo, chiudendo con un argento alle spalle dell'ucraina Vlada Kharkova, atleta tra le più attese in pedana al Cairo. Sul terzo gradino del podio di Antalya però c'era anche Mara Navarria: un doppio piazzamento a medaglia che alla vigilia del mondiale egiziano fa davvero ben sperare.

Tra le contendenti, fuori prima del tempo l'estone Katrina Lehis, bronzo a Tokyo nell'individuale e campionessa olimpica nella gara a squadre, out dal mondiale del Cairo a pochi giorni dal via a causa di un’infortunio a una gamba rimediato a Bonn, nell’ultimo camp internazionale in preparazione dei Mondiali. Sulla carta il pericolo maggiore è rappresentato dalle asiatiche: le coreane Choi Injeong e Song Sera, su tutte, ma anche la hongkonghese Kong Man Wai, recentemente vincitrice dei Campionati d'Asia. Attenzione anche alle spadiste di Germania, Polonia, Estonia e Francia, ma anche alla campionessa in carica, Nathalie Moellhausen, che punta a ritrovare un ruolo da protagonista in vista delle Olimpiadi di Parigi, dove vive ormai da anni. Sorprese infine potrebbero arrivare anche dall'America: nella disciplina più impronosticabile di tutte potrebbe essere davvero arrivato il momento anche di vedere un oro a stelle e strisce.