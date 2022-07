Il quartetto maschile del ct Cerioni sale sul gradino più alto del podio. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi hanno avuto la meglio 45-39 conquistando il titolo contro i campioni del mondo in carica (nel 2019 a Budapest gli azzurri arrivarono terzi). Era dal 2018 che gli azzurri non vincevano l’oro e questa è l’ottava medaglia della spedizione italiana in Egitto. E, come per le fiorettiste, è tutta d’oro