Per il secondo anno di fila la squadra femminile di spada (Santuccio, Navarria, Fiamingo e Isola) si arrende in finale, battuta dalla Polonia 32-28. È l'ottava medaglia per l'Italia ai Mondiali di Milano, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

