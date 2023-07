Bis del fioretto femminile: Italia ancora campione

"Ma chi, io?". L'incredulità è tutta di Francesca Palumbo che rimane stupefatta dalla richiesta del mister di entrare e alla fine - da riserva qual era - si prende la scena. L'Italia del fioretto conquista l'oro ai Mondiali di scherma con un meraviglioso 45-39 finale ai danni della Francia ed è di nuovo sul tetto del mondo. Una vittoria meritata ma arrivata dopo un inizio leggermente in salita, con Volpi chiamata a parare i colpi di Thibus e rincorrere l'avversaria. Con l'ingresso in pedana di Arianna Errigo le azzurre vanno all'attacco e si prendono il primo vantaggio di +4 dopo sei minuti grazie al 6-1 nell'assalto della schermitrice classe '88, divario che rimane lo stesso anche al termine del confronto stretto tra Favaretto e Ranvier.

Ranvier rischia la rimonta, Palumbo chiude la contesa

Il secondo assalto riparte con Volpi che, dopo aver subito e ricevuto anche un giallo da avvertimento, spinge forte e con una doppia stoccata regala ai suoi il massimo margine: +6. Con il pubblico che offre il massimo sostegno alle azzurre, anche Martina Favaretto si concede l'exploit e produce un assalto straordinario che vale un pezzo di oro. Sembra fatta, ma lato francese Ranvier non concede facile le armi e arriva quasi ad equilibrare il punteggio. In pedana entra Patru per le transalpine ed è lei a firmare un clamoroso ribaltamento, per fortuna dell'Italia solo momentaneo. Alice Volpi fa vedere il suo talento e riporta sul +6 le azzurre, prima dell'ultimo assalto condotto da Palumbo che chiude la contesa. L'Italia è ancora campione.