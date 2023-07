Finale per fioretto donne e spada maschile

Errigo, Favaretto, Palumbo e Volpi (campionesse in carica nella specialità) si sono qualificate per la finale battendo 43-30 il Giappone. Le azzurre sfideranno la Francia per la medaglia d’oro. Stesso avversario per la spada maschile, sempre in finale, dopo aver battuto il Venezuela 35-23

LE MEDAGLIE AZZURRE AI MONDIALI DI MILANO