Mondiali scherma, Azzi: "Una scommessa vinta"

"Una missione compiuta"

"È stata una scommessa vinta, il comitato organizzatore ha fatto un grande lavoro e credo che oltre a vincere la diffidenza abbia risposto in pieno alle aspettative che la federazione internazionale non ha mai nascosto fossero molto alte - ha aggiunto in conferenza stampa -. La sfida è stata vinta grazie al supporto delle istituzioni e del territorio. Un altro aspetto di missione compiuta riguarda il ruolo che ci aveva affidato il Coni. Visto che si tratta dell'unico evento di rilevanza mondiale nel 2023 e si inserisce nel percorso verso i Giochi Olimpici 2026, il ruolo era anche di dare dimostrazione delle capacità organizzative del territorio che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina. Una riuscita complessiva testimoniata dai numeri (si parla di oltre 40mila spettatori con soldout in tutti e 9 i giorni di gara, ndr) e dall'audience, oltre che dagli sforzi fatti per promuovere la scherma. Credo che tutto questo ci debba rendere orgogliosi", ha concluso.