Mondiali scherma, fioretto maschile ko ai quarti

Ultima giornata ai Mondiali di scherma di Milano, ma non arriveranno nuove medaglie per l'Italia. Le speranze azzurre erano tutte riposte nel fioretto maschile campione del mondo in carica (2022 al Cairo), ma Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi sono stati sconfitti nei quarti di finale da Hong Kong con il punteggio di 45-40. Azzurri che erano in vantaggio nel punteggio per buona parte dell'assalto, ma che hanno subito la rimonta nel finale. Ora torneranno in pedana per le 'finaline' che assegneranno il 5° posto.