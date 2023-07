Scherma, fuoriclasse in pedana e show sugli spalti

C’è lo stra dominio delle azzurre del fioretto. Con la forza d’argento di Arianna Errigo tornata in pedana a 4 mesi dalla gravidanza gemellare, l’oro di Alice Volpi e il bronzo di Martina Favaretto. Loro tre insieme a una fenomenale Francesca Palumbo si sono confermate sul tetto del mondo a squadre in un sabato indimenticabile per l’Italia.

Il 29 di luglio 2023 rimarrà impresso nella mente degli appassionati. A Davide Di Veroli infatti non bastava il secondo posto nella prova individuale. Voleva trionfare insieme ai compagni di squadra Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Dopo trent’anni dall’ultima volta l’Italia della spada maschile conquista un nuovo titolo mondiale. Tra l’altro tutto era iniziato proprio con la spada, quella femminile, e quel derby azzurro in semifinale che aveva consacrato la grinta e la dolcezza di Alberta Santuccio, argento e Mara Navarria, bronzo. Con loro pochi giorni dopo anche Rossella Fiamingo e Federica Isola avevano al collo una medaglia d’argento. La squadra azzurra è tenace: non c’è spalla da operare che tenga se il primo oro mondiale individuale è lì a portata di mano. Tommaso Marini alla seconda occasione buona si laurea campione del mondo nel fioretto e proprio davanti al suo pubblico .

Un'edizione senza precedenti

Se i fuoriclasse in pedana sono stati l’essenza di questo mondiale, gli spettatori ne sono stati la colonna sonora: sold out ogni giorno per un’edizione senza precedenti. A tenere alta l’attenzione mediatica internazionale anche il caso di Olga Kharlan, l’atleta ucraina dapprima squalificata perché aveva offerto l’arma e non la mano in segno di saluto alla sua avversaria di nazionale russa e che tirava come neutrale, e poi riammessa alla competizione a squadre della sciabola femminile. Modificato il regolamento: ammesso il saluto con l’arma e stretta di mano non più obbligatoria ma facoltativa. Un passaggio importante anche e soprattutto verso le prossime olimpiadi. La bandiera della Federazione internazionale scherma è stata consegnata alla Francia direzione Parigi 2024. Dall’arco della Pace basta continuare dritto e l’Olimpiade e proprio al fondo della strada ad attendere i nostri campioni azzurri.