Mondiale paralimpico, Bebe Vio oro nel fioretto

Ai campionati in corso a Terni, la fiorettista italiana ha battuto la cinese Xiao e si conferma campionessa del mondo per la quarta volta consecutiva. Domani scatta la competizione a squadre, con ancora la Vio protagonista

Bebe Vio ha conquistato il quarto oro mondiale consecutivo nel fioretto individuale paralimpico (categoria B) ai campionati in corso al nuovo palasport di Terni. La schermitrice veneta, che proprio a Terni nel 2018 aveva ottenuto un doppio oro europeo sempre nel fioretto, individuale e a squadre, ha superato in finale la cinese Rong Xiao per 15 stoccate a otto. L'oro ottenuto da Bebe Vio va ad aggiungersi ad un palmares internazionale nel quale compaiono già due medaglie d'oro alle paralimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale), oltre ad un argento (Tokyo) ed un bronzo (Rio de Janeiro) a squadre, quattro ori, ora cinque, e due bronzi ai mondiali e cinque ori e un argento agli Europei, oltre a svariate medaglie nella Coppa del mondo.