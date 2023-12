Caso Cassarà, disposta nuova perizia sul cellulare

Dopo la denuncia, nell'ottobre scorso, di una ragazza che aveva sostenuto di essere stata ripresa con un cellulare mentre faceva la doccia in un centro sportivo, arrivano nuovi aggiornamenti. I pm hanno infatti disposto una nuova perizia sul cellulare dell'ex campione olimpico Cassarà dopo che da una prima verifica non sarebbe emerso nulla di rilevante

Arrivano proprio alla vigilia di Natale aggiornamenti sulla vicenda che vede coinvolto Andrea Cassarà. Dalla verifica parziale già effettuata sul telefono sequestrato, non risultano materiali rilevanti, ma la perizia è da rifare. Da quanto raccolto tramite il legale del fiorettista, Entico Cortesi “I carabinieri si sarebbero accorti di aver fatto una copia parziale del telefono. E in quella non è stato trovato nulla”. Il pubblico ministero disporrà dunque una nuova perizia più approfondita con un consulente tecnico esterno. La vicenda, emersa circa due mesi fa, il 21 di ottobre, aveva portato a un’indagine per produzione di materiale pedopornografico, dopo la denuncia di una sportiva 16enne che aveva affermato di essere stata filmata con un cellulare mentre stava facendo la doccia negli spogliatoi del centro sportivo San Filippo.