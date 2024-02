A Torino ( e su Sky) il trofeo Inalpi di fioretto

Presentato a Torino il Trofeo Inalpi di fioretto maschile e femminile che si svolgerà alla Inalpi Arena (Ex Palasport Olimpico) dal 9 febbraio. Fasi finali in diretta su Sky Sport Max domenica 11 febbraio dalle 17.30.

Archiviati i due argenti conquistati a Doha nel GRAND PRIX FIE di spada femminile e maschile con Giulia Rizzi e Federico Vismara, riflettori puntati sull’8ª edizione della Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile “Grand Prix FIE - Trofeo Inalpi. Un appuntamento ormai tradizionale con questa tappa mondiale, l’unica a punteggio maggiorato che si disputerà in Italia (e in Europa) a meno di 200 giorni dalle Olimpiadi. Per la quattordicesima volta dal 2009 Torino sarà ancora capitale mondiale della scherma e rappresenterà l’unica occasione per assistere allo spettacolo offerto dall’eccellenza internazionale del fioretto. Come nelle ultime quattro edizioni, la tappa si svolgerà al Palaolimpico di Corso Sebastopoli di Torino recentemente rinominato INALPI ARENA (title sponsor dell’evento schermistico torinese)