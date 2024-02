Trofeo Inalpi, Errigo nel tabellone principale

Era certamente la fiorettista più attesa al via e non ha deluso le aspettative . Con un percorso netto, lo stesso con cui aveva superato i gironi ai recenti Campionati Mondiali di Milano 2023, Arianna Errigo tornerà in pedana domenica all’Inalpi Arena a caccia di un podio, su cui è già salita diverse volte, prima della gravidanza dello scorso anno, vittoriosa nel 2013 e 2014.

Non prenderà parte alla fase finale del trofeo, la bicampionessa uscente di Torino Ysaora Thibus. Tra lo stupore generale, infatti, si è appreso che la francese, numero 5 del ranking mondiale assoluto, tra le candidate alle medaglie delle prossime Olimpiadi di Parigi, è stata sospesa ieri a causa di una positività riscontrata da un controllo antidoping effettuato in gennaio. In mattinata la fiorettista ha commentato dal suo profilo Instagram, sottolineando lo stupore e difendendo la propria integrità. In attesa delle controanalisi a difesa, a 169 giorni dai Giochi Olimpici parigini, certamente non una notizia edificante per il mondo della scherma, francese in particolare, e in generale non abituato a questo genere di incidenti.