GP FIE, il meglio del fioretto azzurro all'assalto

Al "Trofeo Inalpi" 2024 l’Italia va a caccia di una vittoria che manca dal 2019. Semifinali e finali dalle 17.25 in diretta su Sky Sport Max. Ottime notizie anche da Tbilisi: Luigi Samele conquista il bronzo nella prova di Coppa del Mondo di sciabola

Mentre all’Inalpi Arena di Torino andava in scena la fase finale delle qualificazioni del "Trofeo Inalpi", la notizia migliore della giornata per la scherma italiana è arrivata dalla Georgia, dove il foggiano Luigi Samele ha conquistato il podio numero 18, un bronzo, arrivato a 15 anni esatti dalla sua prima volta ad Atene - che va ad aggiungersi alle 3 medaglie olimpiche e ai tanti successi di un campione infinito.

Nell’anno olimpico però, con una gara a punteggio maggiorato ancora in corso, vietato festeggiare troppo. I fari tornano accesi ai piedi delle Alpi e i risultati delle qualificazioni alimentano le aspettative, con 18 fiorettiste e 14 fiorettisti ammessi al tabellone principale. Sia in campo femminile che in campo maschile l’Italia vedrà infatti scendere in pedana, a partire dalle 9, il meglio che possa schierare e con la giusta dose di consapevolezza e spensieratezza, può ambire alla vittoria finale del Trofeo, che tra le donne manca all’Italia dal 2019 (Alice Volpi) e tra gli uomini dal 2016 (con Alessio Foconi). In notti sanremesi la ricetta per farlo potrebbe arrivare dai due giovani favoriti della vigilia, Filippo Macchi e Tommaso Marini, e prende spunto da due brani musicali.

!Finché la barca va”, dice Tommaso Marini, lasciala andare… se i risultati sono quelli dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Parigi, con un podio maschile record tutto azzurro e un podio femminile con due azzurre, vittoriose anche nella prova a squadre. “Eyes of the tiger”, occhi di tigre, come quelli suggeriti da Filippo Macchi, saranno quelli che avranno dietro la maschera tutte le fiorettiste, a partire da Alice Volpi, Campionessa del Mondo in carica e ultima vincitrice italiana a Torino, ma soprattutto Arianna Errigo, al rientro nella stagione di Coppa del Mondo dopo il Mondiale di Milano e soprattutto la gravidanza gemellare, ancora alla ricerca della forma migliore e del risultato che le consentirebbe di rientrare nella top 16. Proprio la campionessa monzese, commentando le possibili avversarie per la vittoria finale, ha rimarcato la clamorosa assenza della francese Thibus, argento olimpico a Tokyo e vincitrice delle ultime due edizioni dell’Inalpi, sospesa dalla Federazione perché risultata positiva ad un controllo antidoping di gennaio e notificato proprio mentre le fiorettiste scendevano in pedana a Torino. Una notizia che ha scosso il mondo della scherma, generalmente estraneo a casi di positività, su cui la Errigo è voluta tornare, con rispetto e delicatezza, manifestando il suo stupore sincero, in attesa delle controanalisi.

La giornata clou del Grand Prix Fie di Torino con in palio le medaglie delle competizioni maschili e femminili, vedrà dunque in pedana 32 atleti italiani. Semifinali e finali dalle ore 17.25 su Sky Sport Max, per un evento che avrò il piacere di commentare con Pietro Nicolodi.

Il programma delle gare Domenica 11 febbraio , ore 09.00 – 17.15 – Tabellone principale FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE

