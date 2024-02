Fioretto, oro e argento Italia in Coppa del mondo

Dopo il doppio trionfo con Tommaso Marini e Martina Favaretto nelle prove individuali, l’Italia del fioretto si mette ancora in evidenza nelle due prove a squadre nella tappa di Coppa del Mondo del Cairo , conquistando la medaglia d’oro con la squadra maschile e l’argento col quartetto femminile. Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi volano sul gradino più alto del podio dominando in finale contro il Giappone, la formazione composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo ha chiuso al secondo posto fermata soltanto dagli Stati Uniti. Entrambe le squadre del CT Stefano Cerioni , già aritmeticamente qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 , hanno confermato sulle pedane egiziane non soltanto la propria indiscussa forza, ma anche le straordinarie motivazioni in vista di Parigi 2024. Prossimo appuntamento a Washington

Ottime notizie anche dagli Europei giovanili in corso a "Napoli 2024"

L’Italia chiude in testa al medagliere le gare riservate agli U17. L’oro della squadra di sciabola maschile e il bronzo dei fiorettisti segnano una chiusura trionfale per la delegazione dei Cadetti che stravince il Medagliere per Nazioni con ben 11 medaglie conquistate, di cui 5 d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo. Grande prova offerta dagli atleti italiani in tutte le specialità, con una prova strepitosa della sciabola, in grado di vincere tutti e quattro i titoli in palio.