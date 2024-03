Scherma, anche la sciabola maschile a Parigi 2024

Tutte e sei le specialità dell’Italia della scherma saranno in gara a Parigi: questo grazie all’ottavo posto conquistato oggi dagli azzurri nella tappa di Budapest della Coppa del Mondo, che vale il pass per Parigi 2024 per gli sciabolatori Samele, Curatoli, Gallo e Torre. Tra luglio e agosto, nella capitale francese, l’Italia dunque ci sarà in tutte le armi: fioretto, spada e sciabola

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT