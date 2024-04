Fioretto U20, un oro e un argento per l'Italia

L'Italia del fioretto femminile è campione del mondo, nove anni dopo l’ultimo successo giovanile, a Tashkent nel 2015. Le azzurrine del fioretto, Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna, guidate dal CT Stefano Cerioni, affiancato in panchina dalla maestra di staff Francesca Bortolozzi, hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre al Mondiale Under 20 in corso a Riyadh battendo per 45-35 in finale il Giappone. Nella prova maschile, medaglia d’argento per i fiorettisti Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Gregorio Isolani e Marco Panazzolo, già Campioni d’Europa in carica nel 2024. La squadra, affidata al supporto tecnico dei maestri Fabrizio Villa e Giuseppe Pierucci si è arresa 33-45 nella finale contro Stati Uniti.