Italia 2^ nel medagliere ai campionati juniores

Spada, fioretto e sciabola

La spada è l’arma con più podi. Per l’Italia, infatti, ben 5 medaglie dall’arma diretta dal CT Dario Chiadò, che ha chiuso la trasferta saudita in modo trionfale con le prove a squadre Under 20. Gli spadisti Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi si sono laureati Campioni del Mondo grazie a una gara perfetta chiusa con il successo sulla Francia che ha riportato all’Italia un oro che nella specialità mancava da sette anni a livello giovanile (ultimo successo a Plovdiv 2017). A completare la festa, anche la splendida medaglia d’argento delle spadiste Anita Corradino, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso e Vittoria Siletti, superate solo nell’atto conclusivo dagli Stati Uniti dopo una prestazione da applausi. I 3 bronzi individuali di Nicolò Del Contrasto e Anita Corradino negli Under 20 e di Federico Varone tra i Cadetti completano un risultato di successo. Il fioretto si conferma ai vertici mondiali anche a livello giovanile, e chiude la trasferta iridata in Arabia con quattro medaglie. Le fiorettiste tornano campionesse del mondo, nove anni dopo l’ultimo successo giovanile, a Tashkent nel 2015. Le azzurrine del fioretto, Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna, guidate dal CT Stefano Cerioni, affiancato in panchina dalla maestra di staff Francesca Bortolozzi, hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre al Mondiale Under 20 in corso a Riyadh. battendo per 45-35 in finale il Giappone. A questa si aggiungono l’argento individuale di Irene Bertini e il bronzo di Vittoria Pinna, vincitrice anche della classifica generale di Coppa del Mondo di categoria. Nella prova maschile, medaglia d’argento per i fiorettisti Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Gregorio Isolani e Marco Panazzolo, già Campioni d’Europa in carica nel 2024. La sciabola del CT Nicola Zanotti, così come il fioretto, chiude a quattro medaglie. Due d’argento (Francesca Romana Lentini nella gara Cadette e il quartetto di sciabola femminile Giovani composto da Manuela Spica, Mariella Viale, Maria Clementina Polli e Alessandra Nicolai), e due di bronzo (Vittoria Mocci nella prova Under 17 e la squadra maschile Under 20 con Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e Marco Stigliano).