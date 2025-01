Fioretto, le azzurre dominano a Hong Kong

Grande prova delle azzurre del fioretto nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Hong Kong. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hanno battuto in finale le campionesse olimpiche statunitensi

Dopo Busan, ecco Hong Kong. Le azzurre del fioretto hanno centrato il successo anche nella seconda tappa della Coppa del mondo. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini nell'assalto finale hanno sconfitto le campionesse olimpiche degli Stati Uniti per 45 a 27 al termine di un incontro a senso unico. La formazione scelta dal commissario tecnico Stefano Cerioni ha avuto un rendimento impressionante, tant'è che nessuna avversaria è riuscita a superare quota 30 stoccate. L'Italia ha esordito negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Gran Bretagna (45-15). Ai quarti l'Italia ha battuto l'Ungheria (45-24) e in semifinale la Francia (45-30). In finale netto il divario tra le azzurre e le americane anche nei singoli assalti, Favaretto-Kiefer 4-0, Cristino-Scruggs 6-2 e ancora Errigo-Devore 5-3.