Scherma, Grand Prix Fioretto Torino 2025 su Sky

Tutti a Torino per la nona edizione del Grand Prix di Fioretto Maschile e Femminile. All’Inalpi Arena saliranno in pedana anche tutti e 8 i vicecampioni olimpici di Parigi, i 4 uomini e le 4 donne. L’appuntamento è dal 7 al 9 febbraio, con aggiornamenti su Sky Sport 24 e finali su Sky Sport Arena

A rendere ancora più speciale questa edizione del Trofeo Inalpi è la presenza di tutti e otto i medagliati olimpici del fioretto azzurro, pronti a brillare davanti al pubblico di casa. Tra le fiorettiste, fari puntati su Alice Volpi , campionessa del mondo in carica, vincitrice a Torino già dieci anni fa, nel 2015 e di nuovo nel 2019, di fatto l’ultimo successo di una azzurra in casa.

Torino capitale della scherma mondiale

Il Grand Prix FIE Trofeo Inalpi è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di scherma e per chi vuole scoprire da vicino uno degli sport più affascinanti e spettacolari. Con i migliori atleti al mondo in pedana e l’atmosfera unica di Torino, la città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la grande scherma internazionale.

Non solo fioretto, però in un fine settimana di grandi appuntamenti per la scherma azzurra.

Saranno infatti ben 64 gli italiani in pedana, da seguire giorno per giorno, anche nelle due tappe di Coppa del Mondo di spada, tra Heidenheim (uomini) e Barcellona (donne).

Per tutti gli aggiornamenti collegamenti e servizi sul canale 200 di Sky, la “Casa dello Sport”.