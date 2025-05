Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk seconde alle spalle della Polonia in coppa del mondo a Wuxi (Cina) nella prova a squadre di spada femminile. Successo in finale per la Polonia

L'Italia della spada femminile ha chiuso al secondo posto la prova a squadre nella tappa di coppa del mondo di Wuxi (Cina), ultimo appuntamento del circuito prima dell'Europeo di Genova. Piazzamento ottenuto dal quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, che vale il terzo podio stagionale per il team delle spadiste. L'Italia agli ottavi ha battuto 33-26 la Romania, poi ha faticato di più con l'Ucraina, sconfitta 42-40. In semifinale, il largo successo sugli Stati Uniti per 44-36 ma lo stop è arrivato all'atto conclusivo, dove la Polonia si è imposta per 35-31.