Europei scherma, Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile

Iniziato il programma a squadre agli Europei di scherma 2025 a Genova, e l'Italia punta già in alto. Le fiorettiste e gli sciabolatori hanno raggiunto infatti entrambi in finale. Le azzurre del fioretto hanno battuto in semifinale la Spagna per 45 a 29, e si andranno a giocare l'oro contro la Francia. Gli azzurri della sciabola invece hanno sconfitto la Francia 45-41 e troveranno in finale l'Ungheria. L'appuntamento è alle 17.30, orario di inizio delle due finali, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.