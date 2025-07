La Federazione riammette atleti russi ai Mondiali

La Federazione Internazionale di Scherma ha riammesso gli atleti Russi ai Mondiali. Nel comunicato si legge: "La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha autorizzato la partecipazione degli atleti individuali neutrali (AIN) alle proprie competizioni ufficiali, in linea con i principi della Carta Olimpica e con gli Statuti della FIE. Questa decisione conferma l’impegno della Federazione per la pace, l’equità e l’unità globale dello sport". E poi ancora: "La FIE riconosce che molti atleti oggi si trovano coinvolti in situazioni che non hanno causato né possono controllare. La politica adottata intende garantire che: nessun atleta venga escluso ingiustamente, tutti gli atleti siano trattati con equità, lo sport rimanga uno spazio di speranza, non di ostilità".