Tommaso Marini subito fuori ai Mondiali di scherma

Non riesce a confermare il titolo mondiale conquistato nel 2023 Tommaso Marini. A Tbilisi, infatti, il percorso del campione mondiale uscente di fioretto maschile si ferma nel tabellone da 32, contro il giapponese Yudai Nagano che lo ha battuto 15-14. Un incontro in cui Tommaso, numero 6 della graduatoria internazionale, non ha tirato al meglio delle sue potenzialità non riuscendo a esprimersi al massimo, contro il numero 27 del ranking, reduce dalle qualifiche affrontate ieri per entrare nel tabellone principale. Eppure uno spiraglio sembrava esserci stato: sotto 14-10, Marini è riuscito a rimontare fino al 14 pari. Poi la stoccata vincente del suo avversario che trova l’accesso agli ottavi di finale al pari degli altri tre italiani in gara: Macchi, Bianchi e Foconi. Insieme agli stessi tre atleti azzurri, ritroveremo Marini in pedana sabato nella gara a squadre.