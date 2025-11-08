Nella prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca, l'Italia conquista tre medaglie. Martina Favaretto trionfa tra le donne, mentre in campo maschile arriva il doppio bronzo di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini, quest'ultimo sconfitto dal vincitore Alexander Choupenitch. Il ceco ha eliminato quattro azzurri nel suo percorso
Comincia bene per l'Italia la Coppa del Mondo di scherma, specialità fioretto. Martina Favaretto ha trionfato nella tappa inaugurale a Palma di Maiorca, battendo in finale la giapponese Yuka Ueno 15-9. Quinto successo personale nel circuito per la classe 2001, l'unica tra le azzurre a spingersi oltre i quarti di finale. Arianna Errigo è stata eliminata agli ottavi nel derby con Martina Sinigalia, poi estromessa da Eleanor Harvey, canadese bronzo olimpico a Parigi. Un altro derby era stato fatale nel primo turno ad Alice Volpi contro Francesca Palumbo, poi fuori agli ottavi contro Marta Martyanova.
Bronzo per Bianchi e Martini tra gli uomini
Due medaglie anche in campo maschile con Guillaume Bianchi e Tommaso Martini. Il primo è stato sconfitto in semifinale 15-11 dall'ungherese Gergo Szemes, il secondo si è arreso nettamente 15-4 al ceco Alexander Choupenitch, poi vincitore della tappa spagnola. Due bronzi che impreziosiscono una giornata positiva per i colori azzurri nonostante l'incubo Choupenitch. Il ceco, oltre a Martini, ha eliminato Edoardo Luperi ai quarti per 15-9, Alessio Foconi agli ottavi 15-7 e Giulio Lombardi ai sedicesimi 15-12. Sempre nei sedicesimi, Luperi si era aggiudicato il derby contro Tommaso Marini. Filippo Macchi, argento olimpico sia individuale che di squadra a Parigi, ha perso subito contro il britannico Jaimie Cook 15-10.