Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scherma, coppa del mondo di fioretto: vince Favaretto, podio per Martini e Bianchi

Scherma

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca, l'Italia conquista tre medaglie. Martina Favaretto trionfa tra le donne, mentre in campo maschile arriva il doppio bronzo di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini, quest'ultimo sconfitto dal vincitore Alexander Choupenitch. Il ceco ha eliminato quattro azzurri nel suo percorso

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Comincia bene per l'Italia la Coppa del Mondo di scherma, specialità fioretto. Martina Favaretto ha trionfato nella tappa inaugurale a Palma di Maiorca, battendo in finale la giapponese Yuka Ueno 15-9. Quinto successo personale nel circuito per la classe 2001, l'unica tra le azzurre a spingersi oltre i quarti di finale. Arianna Errigo è stata eliminata agli ottavi nel derby con Martina Sinigalia, poi estromessa da Eleanor Harvey, canadese bronzo olimpico a Parigi. Un altro derby era stato fatale nel primo turno ad Alice Volpi contro Francesca Palumbo, poi fuori agli ottavi contro Marta Martyanova. 

Bronzo per Bianchi e Martini tra gli uomini

Due medaglie anche in campo maschile con Guillaume Bianchi e Tommaso Martini. Il primo è stato sconfitto in semifinale 15-11 dall'ungherese Gergo Szemes, il secondo si è arreso nettamente 15-4 al ceco Alexander Choupenitch, poi vincitore della tappa spagnola. Due bronzi che impreziosiscono una giornata positiva per i colori azzurri nonostante l'incubo Choupenitch. Il ceco, oltre a Martini, ha eliminato Edoardo Luperi ai quarti per 15-9, Alessio Foconi agli ottavi 15-7 e Giulio Lombardi ai sedicesimi 15-12. Sempre nei sedicesimi, Luperi si era aggiudicato il derby contro Tommaso Marini. Filippo Macchi, argento olimpico sia individuale che di squadra a Parigi, ha perso subito contro il britannico Jaimie Cook 15-10. 

Altri Sport: Altre Notizie

Fioretto, oro Favaretto a Palma di Maiorca in CdM

Scherma

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca, l'Italia conquista tre...

Pamela Noutcho, campionessa mondiale pesi leggeri

pugilato

L'atleta della Bolognina Boxe ha battuto l'argentina Karen Elizabeth Carabajal. Infermiera...

Brignone: "Sugli sci non prima di metà novembre"

milano-cortina

Ameno di 100 giorni dall'inizio dei giochi invernali di Milano-Cortina, Federica Brignone ha...

Champions, esordio in casa per la Pro Recco su Sky

pallanuoto

Due giorni di grande pallanuoto su Sky Sport con la 2^ giornata di Champions League. Si parte...

5 record mondiali in Coppa del Mondo a Toronto

vasca corta

Nella prova di Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta a Toronto in una notte cadono ben cinque...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS