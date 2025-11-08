Comincia bene per l'Italia la Coppa del Mondo di scherma, specialità fioretto . Martina Favaretto ha trionfato nella tappa inaugurale a Palma di Maiorca , battendo in finale la giapponese Yuka Ueno 15-9. Quinto successo personale nel circuito per la classe 2001, l'unica tra le azzurre a spingersi oltre i quarti di finale. Arianna Errigo è stata eliminata agli ottavi nel derby con Martina Sinigalia , poi estromessa da Eleanor Harvey, canadese bronzo olimpico a Parigi. Un altro derby era stato fatale nel primo turno ad Alice Volpi contro Francesca Palumbo , poi fuori agli ottavi contro Marta Martyanova.

Bronzo per Bianchi e Martini tra gli uomini

Due medaglie anche in campo maschile con Guillaume Bianchi e Tommaso Martini. Il primo è stato sconfitto in semifinale 15-11 dall'ungherese Gergo Szemes, il secondo si è arreso nettamente 15-4 al ceco Alexander Choupenitch, poi vincitore della tappa spagnola. Due bronzi che impreziosiscono una giornata positiva per i colori azzurri nonostante l'incubo Choupenitch. Il ceco, oltre a Martini, ha eliminato Edoardo Luperi ai quarti per 15-9, Alessio Foconi agli ottavi 15-7 e Giulio Lombardi ai sedicesimi 15-12. Sempre nei sedicesimi, Luperi si era aggiudicato il derby contro Tommaso Marini. Filippo Macchi, argento olimpico sia individuale che di squadra a Parigi, ha perso subito contro il britannico Jaimie Cook 15-10.