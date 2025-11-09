Scherma, Favaretto d'oro nel fioretto a Maiorca

Tra le donne, Favaretto è la nota alta esattamente come lo scorso anno, con Ranvier (Fra), Harvey (Can) e Ueno (Jap) appena dietro a inseguire, e la plurimedagliata Kiefer (Usa), che ormai come Sinner nel tennis, sembra scegliere di scendere in pedana più per gestire la preparazione per la vera gara obiettivo dell’anno, che per dominare tutto. Tra gli uomini, Martini e Bianchi confermano la costante crescita che avevano già mostrato sul precedente finale di stagione, così come, con loro, tra gli stranieri, l’ungherese Szemes e gli atleti neutrali, tornati ormai sempre più numerosi e presenti nei tabelloni principali di quasi tutte le armi, in particolare nel fioretto maschile (Borodachev, su tutti). La pedana di Palma ha rimesso in moto suoni e gesti che conosciamo bene: il lampo iniziale, il respiro tra una priorità e l’altra, il sorriso che arriva solo quando il lavoro è fatto. Favaretto ha scelto il modo più semplice – e più difficile – per cominciare: vincere. Dietro di lei, il doppio bronzo maschile racconta un gruppo che sa spingere e rinnovarsi, alternando risultati d’esperienza e guizzi da debuttanti. La stagione, della scherma azzurra in vista dell’appuntamento più importante della stagione, a luglio, ai Mondiali di Hong Kong è ripresa un po’ da dove la si era lasciata e nei suoi primi versi parla italiano. Stessa energia, stessa cura dei dettagli, ancora podi importanti. Il fioretto che ci si aspetta dalla scherma azzurra.

La sciabola ad Algeri: i risultati degli italiani

Mentre a Palma l’Inno di Mameli scandisce l’oro di Favaretto e i podi azzurri, ad Algeri la sciabola rimette chilometri nelle gambe: Cavaliere batte il n.1 del ranking Patrice e Mormile si arrende 15–14 solo all’ultima stoccata. Meno fuochi, più fondamenta: il segnale arriva comunque forte, in attesa delle prove a squadre. È vero, in Africa quest’arma non trova il podio individuale, ma mostra indizi utili: Cavaliere, 12° firma una vittoria di prestigio su Patrice (n.1 del ranking mondiale), Mormile 13ª fuori dai quarti solo all’ultima stoccata contro la Mikhailova (AIN), dopo aver battuto le statunitensi Sullivan e Chamberlain. È un avvio di rodaggio, con inserimenti anche di U23, in linea con la strategia di crescita. Il confronto con l’anno passato dice: meno fuochi d’artificio, ma basi solide per le squadre, dove questa arma, soprattutto a fine stagione, alza di più l’asticella. Se dal fioretto ci si aspettava un assetto immediatamente competitivo, la sciabola conferma la sua fase di costruzione consapevole. Fondamenta robuste e margini visibili. La stagione della scherma è ripartita.