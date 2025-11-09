Inizia bene la stagione dell'Italia del fioretto guidata dal Ct Simone Vanni in coppa del mondo. Nelle prove a squadre arrivano due medaglie a Palma de Maiorca : successo delle azzurre Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini , protagoniste nella competizione dominata e chiusa con il successo in finale sugli Stati Uniti. Brilla d'argento invece la squadra maschile con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi , fermati solo nell'ultimo atto dai russi dell'Ain (Atleti Individuali Neutrali).

I risultati delle due nazionali

Le fiorettiste hanno battuto la Romania (45-28) negli ottavi, la Cina (45-23) nei quarti e il Giappone (42-26) in semifinale, conquistando così il pass per la finale vinta 45-32 che vale la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo. Gli azzurri hanno superato agli ottavi la Gran Bretagna (45-31), ai quarti Hong Kong (45-39) e in semifinale la Germania (45-27). Il ko in finale con i russi è stato netto, 45-36. Cinque le medaglie in questo esordio di coppa, di cui due ori, un argento e due bronzi. Ieri, nelle gare individuali, erano arrivati il successo di Martina Favaretto e il doppio bronzo con Guillaume Bianchi e Tommaso Martini.