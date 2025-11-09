Altre due medaglie per il fioretto italiano nella prima tappa di coppa del mondo a Palma di Maiorca. Le donne conquistano l'oro nella prova a squadre dopo il successo di Martina Favaretto nell'individuale. Argento per gli uomini invece, sconfitti in finale dalla Russia (ancora denominata Ain)
Inizia bene la stagione dell'Italia del fioretto guidata dal Ct Simone Vanni in coppa del mondo. Nelle prove a squadre arrivano due medaglie a Palma de Maiorca: successo delle azzurre Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, protagoniste nella competizione dominata e chiusa con il successo in finale sugli Stati Uniti. Brilla d'argento invece la squadra maschile con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, fermati solo nell'ultimo atto dai russi dell'Ain (Atleti Individuali Neutrali).
I risultati delle due nazionali
Le fiorettiste hanno battuto la Romania (45-28) negli ottavi, la Cina (45-23) nei quarti e il Giappone (42-26) in semifinale, conquistando così il pass per la finale vinta 45-32 che vale la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo. Gli azzurri hanno superato agli ottavi la Gran Bretagna (45-31), ai quarti Hong Kong (45-39) e in semifinale la Germania (45-27). Il ko in finale con i russi è stato netto, 45-36. Cinque le medaglie in questo esordio di coppa, di cui due ori, un argento e due bronzi. Ieri, nelle gare individuali, erano arrivati il successo di Martina Favaretto e il doppio bronzo con Guillaume Bianchi e Tommaso Martini.