Le emozioni della scherma mondiale nella Casa dello Sport. Le fasi finali del Grand Prix di fioretto 16^ Trofeo Inalpi in diretta da Torino su Sky e NOW. Sabato 7 febbraio dalle 18.00 su Sky Sport Max con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti

Il grande fioretto torna nella Casa dello Sport. Sabato 7 febbraio, in diretta su Sky e in streaming su NOW, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà le fasi finali del Grand Prix di fioretto, la tappa italiana del circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma. Il meglio del fioretto mondiale si darà appuntamento nel capoluogo piemontese per la 16esima edizione del "Trofeo Inalpi", diventato negli anni una tappa classica del calendario internazionale.

Il programma Dopo le qualificazioni femminili (giovedì 5) e maschili (venerdì 6), il momento clou sarà sabato 7 febbraio, con le fasi finali in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW a partire dalle ore 18, in un’unica giornata che assegnerà i titoli maschili e femminili.

Il palcoscenico L’evento, organizzato dall’Accademia Scherma Marchesa con il sostegno della FIS, della Città di Torino e della Regione Piemonte, si conferma un punto di riferimento assoluto nel calendario schermistico. A rendere l’appuntamento ancora più speciale è la location: l’Inalpi Arena, sede anche delle Nitto ATP Finals, accoglierà per il sedicesimo anno consecutivo le stelle del fioretto mondiale.

L’Italia in pedana A guidare la spedizione azzurra, il Ct Simone Vanni: in pedana le grandi protagoniste di questo avvio di stagione, come Martina Favaretto (già oro a Maiorca), Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, insieme ai campioni Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, tutti reduci da podi individuali e successi a squadre in Coppa del Mondo.

Sport, spettacolo, Torino in festa A rendere unica la giornata finale, anche un opening musicale con le esibizioni live di Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola, in un mix inedito tra fioretto e musica pop, pensato per coinvolgere nuovi pubblici e creare un’atmosfera da grande evento. Il Grand Prix accenderà anche la Mole Antonelliana, simbolo della città, grazie alla collaborazione con IREN e il Comune, e coinvolgerà il Museo del Risorgimento con il progetto educativo "La scherma al museo", dedicato alle scuole torinesi.